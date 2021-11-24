 

Сеть Walmart организовала доставку товаров на дронах

24.11.2021, 2:34, Новости дня
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Об идее при помощи беспилотных летательных аппаратов доставлять товары покупателям в США говорят уже давно. Есть такие проекты и в других странах. Однако американская торговая сеть Walmart решила использовать дроны не в отдельных случаях, а как одно из основных транспортных средств для беспилоной курьерской доставки.

Услуга особенно хороша для фермеров, поскольку отправлять человека на машине или скутере за десятки километров, чтобы он отвез одну единственную посылку весом в несколько килограммов, не очень-то целесообразно.

Дрон сделает то же самое дешевле и быстрее. Это весьма перспективное направление, говорят эксперты. БПЛА постоянно усовершенствуются, предоставляя все новые и новые возможности.



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