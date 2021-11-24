 

Физически невозможно – Handelsblatt не поверил предвыборным обещаниям Шольца

24.11.2021, 2:10, Новости дня
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Многие предвыборные обещания вероятного будущего канцлера ФРГ Олафа Шольца невозможно выполнить, пишет Handelsblatt. К примеру, Шольц обещает провести «зелёный переход» без финансовой нагрузки населения, что нереально. Кроме того, политик декларирует стабильные пенсии без повышения налогов и высокие инвестиции без увеличения госдолга, что является взаимоисключающими понятиями.


Reuters

Олаф Шольц пока ещё не занял место канцлера Германии, однако ему уже приходится бороться с первым кризисом, пишет Handelsblatt. Как отмечает издание, Шольц всегда позиционировал себя как политика, способного предвидеть грядущие тренды раньше остальных: однако сейчас он не проявляет активности в сфере политики по борьбе с коронавирусом, и его образ кризис-менеджера даёт трещины.

Ещё в ходе предвыборной кампании Шольц не предложил конкретной стратегии на период пандемии, зато пообещал, что в Германии больше не будет всеобщего карантина. Кроме того, кандидат от социал-демократов говорил о стабильных пенсиях, высоких инвестициях и борьбе с изменениями климата. Как отмечает издание, «стабильность в период перемен», которую Шольц обещает гражданам, может быть весьма обманчивой.

В итоге Шольц встаёт перед выбором, пишет Handelsblatt: нарушить обещания и спровоцировать разочарование или же сдержать свои слова за счёт будущего потенциала страны. К примеру, в области климатической политики Шольц пообещал, что финансовое бремя «зелёного перехода» ляжет на бизнес, а не на простых граждан. Однако это невозможно, отмечает издание: граждане всё равно понесут потери — как в виде повышения цен на энергию, так и в виде повышения налогов.

В качестве второго примера Handelsblatt приводит пенсии: как отмечает издание, в этом вопросе Шольц прибегает к популизму на манер Дональда Трампа, обещая стабильные пенсии без повышения социальных взносов и налогов. В области финансовой политики Шольц пообещал высокие инвестиции без роста государственной задолженности, однако коалиционные переговоры социал-демократов, зелёных и «Свободных демократов» уже показывают, что это обещание не будет соблюдено, пишет издание: все партии активно ищут пути по обходу механизма ограничения госдолга.

Как пишет Handelsblatt, возможно, Шольцу удастся с успехом перекладывать вину за неудачи на других, однако такая тактика не будет соответствовать понятию ответственности за страну. 



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