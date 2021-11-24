 

Федоров: “Дія” не собирает информацию о вас, она лишь отображает информацию, которая и так уже давно есть в реестрах

24.11.2021, 2:06, Новости дня
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“Дія” устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она только отображает информацию, которая и так уже давно есть в реестрах. Когда вы получали свой ID-паспорт или заграничный паспорт, вы попали в демографический реестр – и когда вы авторизуетесь в “Дії”, всего лишь из того реестра подтягивается информация о вас. Точно так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений. Не создается новая база данных. Наоборот, уникальность “Дії” в том, что это очень безопасный продукт, который показывает информацию, которая есть о вас в реестре. И когда у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре”, – сказал министр.

Он отметил, что некоторые люди не до конца понимают принцип работы приложения.

“Это демонстрация подхода государства к персональным данным: персональные данные – это собственность ваша, моя, людей, граждан Украины, а не государства. И авторизуясь в “Дії”, я вижу, что знает обо мне государство, я могу управлять информацией о себе. Люди часто демонизируют то, чего не понимают. Это нормальный процесс. И для этого мы стараемся максимально детально объяснять, рассказывать о “Дії” и ее преимуществах, ее архитектуре”, – подчеркнул Федоров.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

Приложением “Дія” пользуются более 10 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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