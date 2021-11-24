 

Лига чемпионов 2021/2022. “Динамо” забило первый гол на турнире, но проиграло “Баварии”

24.11.2021, 2:06, Новости дня
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Счет в поединке на 14-й минуте ударом через себя метров с 10 открыл форвард “Баварии” Роберт Левандовский. Польский нападающий продлил свою голевую серию в рамках Лиги чемпионов до девяти матчей – второй раз за карьеру. Ни у кого раньше двух подобных серий в турнире не было.

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Robert Lewandowski scores in nine consecutive #UCL games… again. *

— William Hill (@WilliamHill) November 23, 2021

Перед перерывом счет матча удвоил Кингсли Коман. Француз расстрелял ворота Георгия Бущана после передачи соотечественника Корантена Толиссо.

“Динамо” забило первый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на 70-й минуте. Денис Гармаш переиграл вратаря “Баварии” Мануэля Нойера, ему ассистировал Виктор Цыганков.

1:2 – четвертое поражение “Динамо” в рамках группового этапа турнира.

В другом поединке квартета E, после матча в Киеве, испанская “Барселона” сыграет против португальской “Бенфики”. В стартовом составе “орлов” на поле выйдет форвард сборной Украины Роман Яремчук, отмечается на сайте УЕФА.

Если “Бенфика” не проиграет “Барселоне”, то “Динамо” завершит сезон в Лиге чемпионов на последнем месте в группе E.

Контекст:

В первом туре “Динамо” стартовало с ничьей в Лиге чемпионов в матче против “Бенфики”. Во втором матче киевляне проиграли “Баварии” в Мюнхене со счетом 0:5, в третьем и четвертом – с одинаковым счетом 0:1 “Барселоне”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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