Девочка и менты. И мы

Полиция Петербурга вновь в центре скандала: за мелкое и еще не доказанное правонарушение «стражи порядка» жестоко обошлись с подростком.

В деле нет ни понятных мотивов, ни объяснимых причин, ничего, кроме немотивированной жестокости. Это не первый и не последний случай, как в городе, так и в стране. Противопоставить этой носорожьей силе нечего, кроме гласности.

Алина Валицкая с мамой. Фото: страница Елены Валицкой в соцсети «ВКонтакте»

«Отпустите, мне больно»

«Так невозможно, — говорит гражданка и включает камеру на телефоне, — я буду все снимать и писать на вас жалобу. Вы обратили внимание? Это — ребенок, ей — 14 лет! Это вообще нормально?»

На видео, снятом женщиной и в тот же день выложенном в интернет, нормального мало. Двое крепких мужчин в полицейской форме насильно заталкивают в автомобиль хрупкую девочку. Та безуспешно пытается вырваться и кричит: «Нет, не надо, отпустите меня, мне больно!» Рядом топчутся коллеги бравых блюстителей порядка, в любую минуту готовые прийти на помощь. Всего полицейских на месте происшествия пятеро. При этом до сих пор нет ответа на вопрос: а было ли происшествие?

Как рассказывают очевидцы, около 14 часов 17 ноября 14-летняя Алина Валицкая, ученица школы № 98 Калининского района, вместе с одноклассницей возвращалась домой после уроков. У дома № 92/1 по Гражданскому проспекту подружек остановили сотрудники 6-го отдела полиции, которые заявили, что Алина нарушила правила дорожного движения — перешла дорогу в неположенном месте (ко второй девочке претензий не возникло). Местные жители до сих пор выражают недоумение и возмущение по поводу якобы существующего запрета переходить дорогу в этом месте: в доме № 92/1 находится отделение Сбербанка, и по «запретному месту» давно пролегает народная тропа.

— Девочки перешли не Гражданский проспект, не проезжую часть, а прилегающий к дому карман! Никто не перебегал на красный свет, там нет светофоров, — уточняет Елена Валицкая, мама Алины.

— Полицейские, которые остановили одноклассниц, потребовали у тех проехать с ними в машине без каких-либо отличительных знаков, не в служебной, а в гражданской BMW.

Дочь позвонила мне, и я по громкой связи запретила ей садиться в неизвестную машину с неизвестными людьми, пусть и в форме. Сама позвонила мужу, и он срочно выехал на место, благо был рядом. Туда же быстро прибежала мама одноклассницы дочери, она была в Сбербанке, и сняла все на телефон.

Отец девочки Марат Валицкий примчался через 10 минут. Настолько быстро, что успел увидеть происходящее своими глазами. Позже в соцсети «ВКонтакте» гражданин рассказал об этом:

— Мой ребенок в избитом состоянии, ревущий, рыдающий, и пятеро мордоворотов, которые ее держат. Я даже не понимал, что они с ней делают. Они вцепились в нее, как будто она бандит, хочет куда-то убежать, кого-то из них убить. Я выскочил из машины с криками, чтобы они убрали руки. Они сразу ее отпустили.

Как объяснили правоохранители Марату Валицкому, у его дочери при себе не оказалось паспорта, поэтому ее решили доставить в отдел полиции. В итоге туда поехали все вместе.

— Там мы долгое время ждали прибытия инспектора по делам несовершеннолетних, — продолжает отец. — В конце концов, она приехала, провела опрос, составила протокол, всячески пытаясь обойти скользкие моменты о том, что к ребенку применялась сила.

По словам матери Алины, после беседы в полиции родители с дочерью обратились за медицинской помощью. Врачи зафиксировали у девочки ушибы и вывихи. В тот же день Валицкие написали заявление в прокуратуру.

Поделом

Видео, снятое мамой одноклассницы Алины Валицкой, за сутки собрало в соцсетях десятки тысяч просмотров и тысячи комментариев. Официальные органы вынуждены были реагировать. 18 ноября сразу четыре ведомства (ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, районная прокуратура, ГСУ СК РФ по Петербургу и аппарат петербургского уполномоченного по правам ребенка) начали проверки по факту жесткого задержания школьницы.

Пресс-служба регионального управления МВД вечером 18 ноября сказала об итогах своего разбирательства: «17 ноября на Гражданском проспекте полицейский наряд остановил подростка за грубое нарушение ПДД, которое могло привести к дорожной аварии. Девушка отказалась показать паспорт и проехать в отдел для составления протокола, а также начала активно сопротивляться. На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки, и они оба были доставлены в отдел полиции. Там было установлено, что девушка является несовершеннолетней и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступало».

Следующими отчитались следователи. К 23 часам в четверг петербургское ГСУ СК РФ возбудило в отношении сотрудников 6-го отдела полиции Калининского района уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Как прокомментировали «Новой» в следственном управлении, сведения о возможных противоправных действиях правоохранителей в отношении 14-летней Алины Валицкой получили первичное подтверждение.

Прокуратура Калининского района к утру 19 ноября заключила, что полицейские действовали необоснованно.

— Предварительно установлено, что сотрудники органов внутренних дел, не имея достаточных оснований, применили физическую силу в отношении несовершеннолетней, сажая подростка в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции при отсутствии законного представителя, — отрапортовали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, районная прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела, а городская взяла его на контроль.

Аппарат детского омбудсмена пока не сделал выводов.

Жертвы службы «02»

Среди комментирующих инцидент не все кричат «ужас-ужас», есть и немало таких, кто считает, что «раздули из мухи слона, полицейские никого не покалечили, не убили». Действительно, в этот раз обошлось. Так почему не промолчать, не забыть о ситуации, в которой нет жертв? Потому что никто не знает, как развивались бы события, если бы пятеро полицейских увезли девочку в отдел одну, без родителей. Потому что в других случаях было совершенно иначе.

15-летнему Никите Леонтьеву, столкнувшемуся с полицией в Невском районе Петербурга вечером 21 января 2012 года, повезло гораздо меньше. За что (или скорее — зачем) его задержали трое нетрезвых оперативников, до сих пор покрыто мраком. Версия о том, что подросток якобы украл 300 рублей у пьющей дамы, ведущей асоциальный образ жизни, быстро рассыпалась. Другая не родилась. Сотрудники правоохранительных органов, задержавшие Никиту, тогда тоже говорили, что мальчик «оказывал сопротивление»,

поэтому в опорном пункте полиции ему нанесли «четыре пощечины». Вопреки версии обвиняемых судмедэксперты насчитали на теле погибшего более 100 повреждений, и хоронить ребенка пришлось в закрытом гробу.

Следствие длилось почти два года. Один полицейский — Алексей Малых — не дожил до суда, двое других — Денис Иванов и Олег Прохоренков — получили реальные сроки — 6 и 9 лет колонии, соответственно. По оценкам адвокатов потерпевших, это не максимально суровое наказание за такое преступление, тем более — с отягчающими обстоятельствами (в отношении заведомо несовершеннолетнего, в нетрезвом виде, на рабочем месте и пр.). Оба осужденных впоследствии обжаловали приговоры, и уже давно вышли на свободу.

29 мая 2019 года в 80-й отдел полиции в Колпино (пригород Петербурга) доставили 17-летнего Вадима Коваля. Незадолго до этого в магазине «Семья» его заподозрили не то в краже семечек, не то в мелком хулиганстве и задержали. Позже подозрения в каком-либо правонарушении со стороны Коваля не подтвердились, однако подросток несколько часов провел в отделе, где был жестоко избит. Со слов Вадима, полицейские требовали, чтобы он сознался в хищении, били по всему телу и голове ногами, руками и резиновой палкой и угрожали: «Хочешь, мы тебя сейчас отпетушим?»

Фото: РИА Новости

При госпитализации врачи констатировали у парня сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, ушибы и гематомы лица, отек левого века, множественные ссадины и гематомы спины и ягодиц, ушиб левого коленного сустава. Уголовное дело в отношении двух полицейских — Алексея Заброды и Евгения Аунинга — возбудили в июле 2019 года. Спустя полгода суд приговорил обоих к полутора годам лишения свободы. На сегодня они тоже на воле.

В августе 2019 года в поселке Локоть Брянской области 36-летний заместитель начальника местного отдела полиции Денис Терехов в пьяном виде напал на 17-летнего подростка и избил его. От полученных телесных повреждений юноша скончался. Уголовное дело, возбужденное по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», еще не дошло до суда. Но в силу тяжести содеянного Терехова немедленно уволили из органов.

В Якутии в июле 2020 года нетрезвый полицейский избил 14-летнего подростка, но тот остался жив, а страж порядка — при своей должности. Несмотря на то что сотрудник правоохранительных органов, по словам очевидцев, бил ребенка по голове и лицу и, по заключению медиков, сломал ему челюсть, к уголовной ответственности человека в погонах не привлекли. Даже выговора не сделали. Мама подростка из далекой Республики Саха писала жалобы в Москву, но ее не услышали.

22 июня этого года в Оренбурге на детской площадке сотрудник полиции разнимал поссорившихся четырехлетних малышей, один из которых приходился ему сыном. В какой-то момент слов мужчине не хватило, и он нанес несколько ударов чужому ребенку. Ушибы, полученные мальчиком, зафиксировали медики. Мать мальчика написала заявление на обидчика, но в возбуждении даже административного дела ей отказали. Только после того, как история получила огласку в социальных сетях, региональные МВД, прокуратура и СК провели проверки по данному факту. Итог — увольнение сотрудника из органов.

Продолжать можно долго, и это страшнее всего. Причем речь сейчас только о детях и подростках. Задержанных полицией взрослых, не вернувшихся живыми из отделов, еще больше. Неудивительно, что российская полиция сегодня внушает людям не доверие, а страх. Полицейский буквально на глазах превращается в преступника, а вынужденный визит в отдел полиции без адвоката равен смертельному риску. И едва ли найдется в РФ нормальный человек, которому не хочется, чтобы было наоборот.

Родители Алины Валицкой уже заявили, что собираются идти до конца, и намерены добиться наказания виновных. Предварительные результаты разбирательства выглядят справедливыми, но это не значит, что они совпадут с окончательными.

Мария Эйсмонт

адвокат

«Вышли на охоту за протоколами»

– Не нужно быть адвокатом и обладать специальными знаниями в области права, чтобы понять: то, что пятеро здоровых мужиков в форме накинулись на одну девочку и тащат ее куда-то — это отвратительное проявление силы людьми, которых явно не положено принимать на работу в правоохранительные органы. Принцип соразмерности очень важен. Насколько общественно опасным был поступок ребенка, чтобы государство в лице пятерых полицейских применило к нему такую силу?

Действия полиции не соразмерны и не адекватны ситуации. Даже если бы на этом месте была не девочка 14 лет, а, допустим, гражданин 34-х, то в случае неправильного перехода дороги хватать его и куда-либо тащить нет оснований. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, административное задержание и доставление в отдел допускаются только в тех случаях, когда нет возможности составить протокол на месте. А такая возможность была.

При отсутствии у человека паспорта, если очень нужно и нет возможности установить личность, то можно задержанного доставить в отдел полиции. Но в этой ситуации девочка могла позвонить родителям, родители могли подъехать, привезти паспорт. Миллион возможностей в арсенале! А главное и протокол было необязательно заполнять, можно было и беседой ограничиться. В КоАП есть понятие малозначительности правонарушения.

Мы часто забываем, в чем собственно смысл работы полицейских. А он не в том, чтобы непременно карать, делая статистику, а в том, чтобы правонарушений было меньше. С этой точки зрения, вежливое разъяснение девочке, что улицу переходить не по переходу опасно для ее жизни, послужит куда больше цели предотвращения правонарушений и несчастных случаев на дороге, чем омерзительное насилие над подростком с целью чтобы принести начальству очередной протокол, а протоколы, как мы все прекрасно знаем, являются мерилом работы полицейских. Они же не за порядком вышли следить, они вышли на охоту за протоколами.

Ольга Цейтлина

адвокат

«Власти дают карт-бланш силовикам»

– Применение полицейскими силы за это правонарушение непропорционально. По закону, при таких нарушениях только составляется протокол на месте. Но главное — девочке не исполнилось 16 лет. Согласно ст.2.3 КоАП РФ, она не достигла возраста привлечения к административной ответственности. Ее вообще не могли задерживать.

Непропорциональное применение силы полицией сегодня повсеместно, потому что власти дают силовикам полный карт-бланш. Власти расширяют полномочия полиции, поскольку репрессивная функция государства усиливается. Увеличивается давление на адвокатов и на неправительственные правозащитные организации. Растет уровень насилия в обществе и терпимость общества к насилию. Под уже воплотившуюся в жизнь жестокость сейчас подводят правовое основание. У силовиков в РФ много прав и никакой ответственности. Даже если они нарушают закон, то наказания минимальные. Баланс уже нарушен, границы размыты.

Противопоставить этому на сегодняшний день особенно нечего. Нас не пускают в отделы полиции, нам запрещают вести фото- и видеосъемку, к нам предъявляют несуразные требования, нас признают иностранными агентами. Нам говорят: «идите в суд», но мы знаем, что решит суд. Решения российских судов легко прогнозируемы. Гражданское общество изничтожают. Мы живем в режиме репрессий. Единственное, что мы можем противопоставить — открытость, публичность, гласность.

В ситуации с девочкой и полицейскими огромную роль сыграло то, что всё было очевидно. Велась видеозапись, и ее почти сразу выложили в Сеть. Была бурная реакция общества по всем каналам: в соцсетях, в телеграм-каналах, в СМИ. Вопиющий факт уже невозможно было скрыть. Если бы не было записи и такого распространения информации, если бы это произошло в условиях неочевидности (как избиения в отделах полиции и колониях), то было бы фактически невозможно ничего доказать. Чаще всего такие факты не удается зафиксировать.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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