Ученый с Аляски предложил новый метод поиска мест падения древних метеоритов

Ученых давно интересуют места на Земле, куда падали метеориты. Ведь это дает возможность восстановить историю формирования планеты, а также обнаружить чужеродные материалы.

Но в этом деле существует одна серьезная проблема. Большинство метеоритов падали на Землю так давно, что никаких видимых признаков образовавшихся в момент столкновения кратеров уже не осталось.

Ученый из университета на Аляске Гюнтер Клетечка предлагает проводить геомагнитное исследование для обнаружения таких мест. По его словам, даже в древнейших кратерах намагниченность горных пород будет значительно ниже, чем во всем районе. Оказывается, сложную задачу можно решить довольно-таки простым способом.