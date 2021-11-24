 

Ученый с Аляски предложил новый метод поиска мест падения древних метеоритов

24.11.2021, 1:40, Новости дня
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Ученых давно интересуют места на Земле, куда падали метеориты. Ведь это дает возможность восстановить историю формирования планеты, а также обнаружить чужеродные материалы.

Но в этом деле существует одна серьезная проблема. Большинство метеоритов падали на Землю так давно, что никаких видимых признаков образовавшихся в момент столкновения кратеров уже не осталось.

Ученый из университета на Аляске Гюнтер Клетечка предлагает проводить геомагнитное исследование для обнаружения таких мест. По его словам, даже в древнейших кратерах намагниченность горных пород будет значительно ниже, чем во всем районе. Оказывается, сложную задачу можно решить довольно-таки простым способом.



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