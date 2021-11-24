 

Самый старый бивень мамонта тысячелетиями покоился на дне Тихого океана

24.11.2021, 1:40, Новости дня
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По словам ученых, обнаруженный два года назад на дне Тихого океана бивень мамонта является самым старым из ныне известных науке. После того, как его случайно нашли дайверы, исследователи решили отколоть небольшой кусочек, чтобы исследовать его как образец материала.

Вскоре оказалось, что бивню уже 100 тысяч лет. Останков мамонтов такого возраста на территории Северной Америки, у берегов которой был найден бивень, никогда еще не обнаруживали.

Теперь же принято решение поднять бивень на поверхность. Однако это очень непростая задача, так как резкая смена окружающей среды и давления может привести к саморазрушению. Собственно говоря, специалисты полагают, что бивень смог сохраниться исключительно из-за большого давления под водой.



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