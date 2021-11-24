 

Врио главы Ярославской области вручил паспорт вернувшемуся из «рабства» земляку

24.11.2021, 1:31, Новости дня
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Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев передал паспорт гражданина РФ уроженцу Гаврилов – Ямского района Алексею Котову, недавно вернувшемуся из Казахстана, где он пробыл 20 лет и якобы был в рабстве.

Встреча Евраева и Котова прошла на базе гаврилов-ямского комплексного центра социального обслуживания населения «Ветеран».

«Добро пожаловать домой. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким», – приветствовал земляка губернатор, вручая паспорт, передает РИА «Новости».

Напомним, в соцсетях было опубликовано видео, на котором Котов сообщил, что является уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области и что его 20 лет держат в неволе на зимовке в Карагандинской области. Он обратился к родителям с просьбой помочь «выбраться из Казахстана». Россиянин уже созвонился с родными.

Позже полиция республики сообщила, что сам Котов в присутствии сотрудников российского консульства рассказал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время уехать.



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