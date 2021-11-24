 

Киев и три области могут вскоре выйти из “красной” зоны – Киевская школа экономики

24.11.2021, 1:16, Новости дня
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“Парад” выходов украинских регионов из “красных” зон эпидемической опасности ожидается уже на следующей неделе. Среди возможных кандидатов на выход из “красной” зоны – Киев, а также Одесская, Донецкая и Херсонская области”, – говорится в сообщении.

В КШЭ отметили, что показатели заболеваемости COVID-19 в Украине снижаются вторую неделю подряд, но в январе возможна новая вспышка.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 ноября в Украине подтвердили 3,35 млн случаев COVID-19, умерло 82,3 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Сейчас в Украине “красному” уровню эпидемической опасности соответствуют Киев и 18 областей.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, пик заболеваемости этой волны коронавируса уже пройден и на этой неделе Луганская и Львовская области выйдут из “красного” уровня эпидемической опасности.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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