В Украине за прошлую неделю скорость вакцинации от COVID-19 возросла на 7% – Киевская школа экономики

“Средний темп вакцинации в сутки в Украине составляет 250 тысяч прививок. За прошлую неделю скорость вакцинации выросла на 7%. Количество введенных вторых доз выросло на 42%. Вместе с тем, объемы первых – уменьшились на 26%”, – говорится в сообщении КШЭ.

Среди причин спада количества вакцинаций первой дозой Кузьминова назвала вероятное замещение мощностей для проведение первых доз на мощности для повторных прививок.

Кузьминова отметила, что в Украине минимум одну дозу вакцины получил 41% взрослого населения, а согласно стратегии Всемирной организации здравоохранения, до конца года должно быть 40% полностью привитого взрослого населения.

В КШЭ отметили, что в Украине каждый етвертый украинец полностью вакцинирован от COVID-19, каждый третий получил первую дозу прививки.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По состоянию на 23 ноября в Украине минимум одну дозу вакцины получили 12,9 млн человек, а 10 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—