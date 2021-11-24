В случае прямой агрессии России Рада соберется за несколько часов – Корниенко

“У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение – сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады она должна в течение нескольких часов. Понятно, что те, кто не в Украине, им труднее будет это сделать, но по Украине, если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть. Если это неделя работы в округах – в течение восьми часов [можно] из самых отдаленных уголков доехать автомобилем или другим транспортом”, – сказал Корниенко, отвечая на вопрос о планах действий Рады.

Он отметил, что в случае, если начнутся активные военные действия, в Украине “разумеется, будут использоваться способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять”.

Журналист спросила, верит ли Корниенко, что угрозы могут стать реальностью.

“Я не хотел бы это воспринимать через категории “верю – не верю”. Давайте рационально к этому подходить. Есть скопление войск на границе? Есть. Оно в последние несколько лет есть: то меньше, то больше. Будет ли Россия использовать любую возможность дестабилизировать ситуацию в Украине? Абсолютно”, – ответил Корниенко.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. Он говорил, что российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”.

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в “большую победоносную войну” России против Украины и подчеркивает: за восемь лет конфликта на Донбассе Украина научилась защищаться. По его мнению, президент РФ Владимир Путин находится в переломном моменте, решая, “идти ли через украинскую границу и сжечь мосты, или он все еще торгуется и пытается найти что-то интересное для себя”.

При этом министры обороны США и Великобритании заверили Резникова в поддержке Украины и готовности к решительным действиям по сдерживанию угрозы со стороны РФ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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