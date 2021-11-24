США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты намерены продолжать вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы продолжим следовать законодательству [Соединенных Штатов] по выполнению [положений закона «О защите энергетической безопасности Европы»] PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

«Мы последовательно выполняем законодательство, [и] продолжим это делать», – добавил Прайс. При этом представитель Госдепартамента США не стал говорить о конкретных судах или компаниях, против которых могут быть введены рестрикции.

Сотрудник администрации США повторил позицию Вашингтона о том, что газопровод якобы является «российским геополитическим проектом» и «плохой сделкой» для Европы и Украины. «Мы отслеживаем информацию о подпадающей под санкции деятельности, собираем информацию и анализируем. Рассматриваем эти факты с точки зрения требований этого закона [PEESA]», – сказал Прайс.

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Во вторник Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.

Накануне Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не сказал название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».

Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».