 

В дочерних компаниях Газпрома в Краснодаре прошли обыски

24.11.2021, 1:12, Новости дня
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Краснодаре в подразделениях «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар», сообщил источник в правоохранительных органах.

«Факт проведения обысков подтверждается», – приводит слова источника ТАСС. Обстоятельства и повод для обысков в правоохранительных органах не уточнили.

Напомним, в апреле обыски прошли в АО «Газпром газораспределение Киров». В январе 2019 года обыски прошли на предприятиях газовой сферы Дагестана. По итогам проверки, нацеленной на декриминализацию топливно-энергетического комплекса, прокуратура Дагестана выявила необоснованное начисление долгов за газ населению республики.

Помимо этого, в феврале 2019 года замгендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Даниялбек Багаутдинов был задержан по подозрению в мошенничестве по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца, занимавшего пост советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. В апреле 2021 года дело Арашуковых направили в суд.

Напомним также, в середине декабря 2018 года генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов был задержан в Петербурге в рамках сразу трех уголовных дел, связанных с мошенничеством.



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