ФСБ задержала подростка

…по делу о подготовке нападения на школу в Казани. По версии службы, к преступлению его склонял житель Украины.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала подростка, который, как отчитались силовики, готовил вооруженное нападение на учебное заведение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как заявили в службе, к преступлению его склонял житель Украины. «К совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram, некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», — уверили в ФСБ.

У подростка провели обыск: силовики отчитались об изъятии пневматической винтовки, материалов о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, а также средств связи, где содержались «поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое».

ФСБ опубликовала видео, где показала оружие, из которого, предположительно, должна была произойти стрельба: это пневматическая винтовка Stoeger Airguns, предназначенная для развлекательной стрельбы.

Следственное управление Следственного комитета по Республике Татарстан возбудило в отношении подростка дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

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