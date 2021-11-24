 

ФСБ задержала подростка

24.11.2021, 1:04, Разное
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…по делу о подготовке нападения на школу в Казани. По версии службы, к преступлению его склонял житель Украины.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала подростка, который, как отчитались силовики, готовил вооруженное нападение на учебное заведение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как заявили в службе, к преступлению его склонял житель Украины. «К совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram, некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», — уверили в ФСБ.

У подростка провели обыск: силовики отчитались об изъятии пневматической винтовки, материалов о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, а также средств связи, где содержались «поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое».

ФСБ опубликовала видео, где показала оружие, из которого, предположительно, должна была произойти стрельба: это пневматическая винтовка Stoeger Airguns, предназначенная для развлекательной стрельбы.

Следственное управление Следственного комитета по Республике Татарстан возбудило в отношении подростка дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

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В марте 2021 года ФСБ рапортовала о задержании учащегося одного из лицеев в Сочи, который разместил во«ВКонтакте» «информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников». Ведомство опубликовало видео с задержанным лицеистом. Судя по нему, о своих намерениях он писал в своем телеграм-канале, на который были подписаны всего два человека. В качестве других доказательств ФСБ привела опубликованную во «ВКонтакте» картинку с надписью «Ненависть» и комментарии «Страшно, но надо».

Источник: Новая газета



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