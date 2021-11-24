Американцы повысили эффективность ультратонких солнечных элементов сразу на 18%

Потрясающего успеха добились американские ученые из университета Райса. Они сумели повысить эффективность ультратонких солнечных панелей сразу на восемнадцать процентов.

Как пояснили эксперты, работу с такими солнечными элементами сейчас ведут исследователи во многих научных учреждениях. При этом хорошо, если с каждым шагом КПД увеличивается хотя бы на несколько десятых долей процента. Поэтому плюс 18% – это настоящий прорыв. В нормальных условиях на это ушло бы лет шестьдесят! Кроме того, ученые сумели добиться улучшения стабильности материала, что также для него является проблемой.

На увеличение КПД на 3% понадобилось целое десятилетие. До сих пор эффективность таких элементов составляла 25%.