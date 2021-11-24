Le Figaro – французский премьер-министр заразился коронавирусом

Премьер-министр Франции Жан Кастекс получил положительный результат теста на COVID-19, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, глава французского правительства узнал о заражении после возвращения из Бельгии, где он встречался с бельгийским премьером Александром Де Кро. По словам газеты, Кастекс проведёт на изоляции 10 дней. Его бельгийский коллега также объявил, что отправится на карантин.



Reuters

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник вечером получил положительный результат теста на COVID-19, пишет Le Figaro. В ближайшие дни будет составлено его расписание, «чтобы он продолжал свою деятельность, находясь в изоляции» в течение десяти дней, заявили в аппарате правительства. В понедельник днём, вернувшись из Бельгии, где он встречался со своим коллегой Александром Де Кро, глава правительства узнал, что у одной из его 11-летних дочерей оказался положительный результат анализа на коронавирус. «Поэтому он сразу же сделал ПЦР-тест, который оказался положительным», объяснили в кабинете премьера. По словам окружения Кастекса, в понедельник вечером у него наблюдались «лёгкие симптомы», включая «небольшой кашель».

Как напоминает газета, во время поездки в Брюссель премьер-министра также сопровождали министр иностранных дел Флоранс Парли, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, государственный секретарь по делам Европы Клеман Бон, глава Генеральной дирекции внутренней безопасности Николя Лернер, глава Генеральной дирекции внешней безопасности Бернар Эми, национальный прокурор по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар и координатор разведки и борьбы с терроризмом Лоран Нуньес.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро отправился на карантин после объявления о положительном тесте Жана Кастекса, пишет газета со ссылкой на заявление его кабинета. Ещё четыре члена правительства Бельгии, которые также приняли участие во франко-бельгийском совещании по вопросам безопасности в понедельник утром, «также пройдут ПЦР-тестирование и будут находиться на карантине до тех пор, пока результат теста не станет отрицательным», говорится в заявлении того же источника.

56-летний глава французского правительства, получивший весной две дозы вакцины, до сих пор ни разу не получал положительного результата анализа, однако трижды контактировал с заражёнными, пишет издание.