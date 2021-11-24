Подозреваемый в подготовке нападения на школу в Казани отправлен на психиатрическую экспертизу

Подростка, задержанного 23 ноября в Казани по подозрению в подготовке к нападению на школу, направили на психиатрическую экспертизу, информирует пресс-служба Следственного комитета.

«Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в отношении 14-летнего парня возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. В СК сообщили, что несовершеннолетний хотел напасть на одну из школ в Татарстане, где ранее сам же учился.

По указанию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что по месту жительства подогреваемого изъяли пневматическую винтовку и материалы с историей других вооруженных нападений на школы. В ФСБ сообщили о склонении подростка к насилию выходцем из Украины, который общался с парнем в Telegram.