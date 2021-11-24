 

Главы Генштабов РФ и США обсудили вопросы безопасности

24.11.2021, 0:18, Новости дня
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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по телефону обсудили ряд вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью.

«Военачальники обсудили несколько связанных с безопасностью вопросов, вызывающих обеспокоенность. Телефонный разговор стал продолжением общения между двумя руководителями для обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы КНШ по итогам беседы.

В Пентагоне не ответили на вопрос о том, каким конкретно вопросам были посвящены состоявшиеся переговоры Герасимова и Милли. В ведомстве подчеркнули, что, в соответствии с устоявшейся практикой, стороны «согласились сохранить в тайне конкретные детали своего разговора», передает РИА «Новости».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об отработке бомбардировщиками США условных ракетных ударов по России.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что одной из тем предстоящей встречи Путина и Байдена станет ситуация на Украине.



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