Создана технология, позволяющая видеть сквозь стену

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23.11.2021, 23:54, Новости дня
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В Северо-Западном университете (США) представили необычную видеокамеру, обладающую чрезвычайно высоким разрешением и способную «смотреть» сквозь стену.

Также камера отлично воспринимает изображение предмета, который находится в плотном окружении других вещей или во что-то завернут. В данном случае речь идет вовсе не о рентгеновских или тепловых лучах, поясняют ученые.

Камера отлично обрабатывает рассеянный свет. Достаточно даже самое малое его количество, чтобы получить четкое изображение. Кстати, данное устройство способно видеть сквозь человеческую кожу. Эта особенность наверняка поможет отказаться от вредного для здоровья рентгена. А способность видеть сквозь стены понадобится службам охраны и различным силовым структурам.



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