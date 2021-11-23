 

Предками иберийцев оказались выходцы из Центральной Европы

23.11.2021, 23:54, Новости дня
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Останки 136 человек, живших в древней Иберии, стали предметом изучения для генетиков. В результате многочисленных анализов ДНК, они обнаружили, что примерно после 2100 года до нашей эры в этом народе появилась новая Y-хромосома.

Дальнейшие исследования позволили определить, что на территорию древней Иберии стали массово прибывать выходцы из Центральной Европы. Генетическое смешение, как видно, произошло в период ранней бронзы.

Исследования доказывают, что еще более четырех тысяч лет назад могли происходить массовые миграции людей, напрямую не связанные с резким изменением климата на их собственной родине. Примерно в тот же период историки отмечают серьезные культурные изменения и появление Эль-Аргарской цивилизации. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в журнале Science Advances.



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