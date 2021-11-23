 

CBS NEWS – Байден решил использовать стратегические запасы нефти ради снижения цен на топливо

23.11.2021, 23:33, Новости дня
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Джо Байден объявил о планах использовать 50 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса в попытке сдержать повышение цен на топливо в США, пишет CBS News. Как передаёт новостной сайт, это решение было принято в координации с рядом других стран, в числе которых Китай, Индия и Великобритания. В случае успеха этот шаг приведёт к соперничеству стран, высвобождающих запасы, за контроль над нефтяными ценами с членами ОПЕК, прогнозирует издание.


Reuters

Президент США Джо Байден во вторник объявил о планах использовать нефть из стратегического запаса в попытке сдержать повышение цен на топливо, с которым столкнулись американские потребители накануне Дня благодарения и начала сезона отпусков, пишет CBS News.

Как передаёт новостной сайт, Министерство энергетики США высвободит 50 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса. Этот шаг — часть совместных усилий с крупными энергопотребляющими странами, в числе которых Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Соединённое Королевство, по высвобождению запасов сырой нефти. Белый дом заявил, что это соглашение стало итогом нескольких недель переговоров с другими странами в рамках усилий Байдена по решению проблемы нехватки поставок нефти, вызванной пандемией COVID-19.

«Сегодняшнее заявление отражает готовность президента сделать всё, что в его силах, чтобы снизить издержки для американского народа и продолжить мощное восстановление нашей экономики», — говорится в сообщении Белого дома. Белый дом также отметил, что президент «готов принять дополнительные меры», если в этом будет необходимость, и «готов использовать все свои полномочия, работая совместно со всем миром, для поддержания нормального уровня снабжения по мере выхода из пандемии».

Как отмечает CBS News, в случае успеха этот шаг приведёт к столкновению коалиции стран, высвобождающих запасы нефти, за контроль над ценами на нефть с членами ОПЕК, в том числе с Россией и Саудовской Аравией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в понедельник, что Белый дом продолжит оказывать давление на ОПЕК и нефтегазовые компании в попытке добиться снижения цен, напоминает издание.

Как поясняет новостной сайт, стратегический нефтяной запас — это резервы нефти, расположенные вдоль побережья Техаса и Луизианы, которые США хранят на случай чрезвычайных ситуаций. Это своего рода чрезвычайный фонд топлива, призванный использоваться только для устранения перебоев в поставках нефти, например, после стихийных бедствий. Ранее он не использовался для контроля цен на нефть. По мнению CBS, высвобождение нефти из стратегического запаса может привести к снижению цен в краткосрочной перспективе, но его влияние, вероятно, будет ограниченным.



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