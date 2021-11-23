 

Бывший евродепутат от Польши – если срочно вооружиться, России будет невыгодно нападать на нас

23.11.2021, 23:32, Новости дня
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Если бы на территории Польши было размещено американское ядерное оружие, то её статус автоматически был бы выше, а вовлечённость США и НАТО — куда серьёзнее, уверен бывший сенатор и евродепутат от Польши Богдан Пенк. В беседе с Polskie Radio он, однако, подчеркнул, что сегодня не стоит об этом рассуждать, скорее надо сосредоточиться на процессе быстрого вооружения страны, чтобы РФ просто-напросто было невыгодно нападать на Польшу.


Reuters

Очередные информационные сообщения о планируемой агрессии России* против Украины должны сопровождаться чёткими заявлениями о помощи этой стране в случае такого сценария, уверен бывший сенатор и евродепутат от Польши Богдан Пенк. «Необходимо чётко сказать, что в случае нападения на Украину она получит помощь. Польша также должна пообещать оказать такую ​​помощь в защите от возможной агрессии на территорию Украины», — заявил он в беседе с Polskie Radio. 

Бывший сенатор уверен, что ввиду сегодняшних действий Кремля Польше необходимо быть готовой к различным возможным сценариям развития событий. «Если бы Польша была территорией, где хранится американское ядерное оружие, то статус Польши однозначно был бы выше. Участие США и НАТО тогда было бы гораздо более серьёзным. Однако именно сейчас я бы не стал придавать этому особого значения», — рассуждал он.

«Нам надо вооружаться быстро. Это должен быть эффективный процесс вооружения. Оборонный потенциал армии должен быть доведён до такого уровня, чтобы РФ не было выгодно нападать на нас, чтобы их возможные потери были слишком значительными», — резюмировал Богдан Пенк.

Подобные сообщения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «целенаправленной информационной кампанией». «Это нагнетание напряжённости, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования на Украине», — подчеркнул Песков (прим. ИноТВ).



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