Reuters – 45 человек погибли в результате «самой смертоносной автобусной аварии» в истории Болгарии

Как минимум 45 человек погибли в Болгарии в результате возгорания автобуса, на котором ехали преимущественно туристы из Северной Македонии, передаёт Reuters. Болгарское Министерство внутренних дел заявило, что этот инцидент стал самой смертоносной автобусной аварией в истории страны.



Reuters

В Болгарии как минимум 45 человек, из них 12 детей, погибли в результате возгорания автобуса, перевозившего в основном туристов из Северной Македонии, пишет Reuters.

Семь человек, выпрыгнувших из горящего автобуса, были доставлены в одну из больниц Софии. Все они находятся в стабильном состоянии.

Министерство внутренних дел Болгарии заявило, что этот инцидент стал самой смертоносной автобусной аварией в истории страны.

«Картина ужасающая, ужасающая. Я никогда раньше не видел ничего подобного», — заявил журналистам глава МВД Бойко Рашков, побывавший на месте происшествия.

Причина аварии неясна, но автобус, похоже, врезался в дорожное ограждение, однако болгарские официальные лица точно не знают, когда конкретно это произошло: до или после того, как загорелся автобус, пишет Reuters.

Болгарские власти назвали две основные версии случившегося: ошибка водителя или техническая неисправность.