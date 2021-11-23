“Идиотка, ты грязнишь, поганишь мое имя”. Маша Распутина прокомментировала скандал с дочерью

В середине октября в эфире ток-шоу 21-летняя дочь певицы обвинила в домогательствах своего сводного брата по отцу Романа. В какой-то момент прямо во время ток-шоу между Марией и Романом произошла драка. По словам Маши Распутиной, после этого случая она сказала дочери в лицо все, что о ней думает.

“Ты понимаешь, идиотка, я ей сказала, ты когда идешь [на ток-шоу] – ты грязнишь, поганишь мое имя. Говорю, я разрешала тебя туда идти?” – рассказала 57-летняя певица.

Она считает, что дочь из-за постоянного сидения в соцсетях попала в плохую компанию, которая и повлияла на ее решение устроить публичный скандал на ТВ.

“Вы там – свора. Ты – дура, этот – подонок, та – идиотка, эта – такая-сякая… Вы в соцсетях собираетесь и обсуждаете, кости промываете – вот это ваш уровень. Вот там, на этой площадке соцсетей сраной и оставайтесь, ну куда вы полезли на телевидение?” – возмутилась Распутина.

ВИДЕОВидео: Super / YouTube

Контекст:

Маша Распутина (настоящее имя – Алла Агеева) родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. Она окончила Тверское музыкальное училище. В 1989 году записала песню “Играй, музыкант!”, которая принесла ей всесоюзную популярность.

Певица замужем за бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым. Они поженились в 1999 году. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. Роман – сын Захарова от предыдущих отношений.

У Маши Распутиной от первого мужа, продюсера Владимира Ермакова есть дочь Лидия (1985).

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