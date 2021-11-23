СБУ предотвратила в Киеве и Киевской области незаконную приватизацию гидротехнических сооружений и земли на 4,2 млрд грн

“Воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники незаконно пытались приватизировать “ничейные” ГТС и 12 земельных участков в столице и окрестностях. Таким образом, они планировали “вывести” из государственной и коммунальной собственности имущество на общую сумму более 4,2 млрд грн”, – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в 2018 году гражданин Украины обратился с официальным запросом о собственности ряда гидротехнических сооружений и 12-ти земельных участков. Получив формальный ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, он взял их на “ответственное хранение”. А впоследствии начал процедуру приватизации по указанным объектам.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы.

Сейчас на имущественные права 12-ти земельных участков и гидротехнических сооружений, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области, наложен арест.

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