 

Минцифры не планирует продавать “Дію” в другие страны

23.11.2021, 23:26, Новости дня
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“Да, у нас было уже не одно общение с разными странами, компаниями. Я вам скажу честно, если бы мы хотели сфокусироваться на этом вопросе и где-то продать похожую технологию или помочь внедрить что-то похожее в какой-либо другой стране, то мы бы это уже сделали. Мы сейчас сфокусированы только на одном – 100% услуг оцифровать и сделать удобный сервис для наших граждан. Это ключевая цель. А запросы приходят, и мы их обрабатываем фоном, когда есть время”, – подчеркнул Федоров.

Он отметил, что сейчас команда ведомства работает исключительно над цифровизацией в Украине.

“Мы сфокусированы на работе. И сейчас нет цели – создать и продать в другие страны “Дію” или похожий продукт. Задача только одна – качественный интернет, обучить людей цифровой грамотности и создать продукты, которыми будут пользоваться украинцы, и не будут тратить время на очереди и бюрократию”, – резюмировал министр.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

Приложением “Дія” пользуются более 10 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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