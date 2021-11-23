 

“По состоянию здоровья и в связи с выходом на пенсию”. В университете Карпенка-Карого подтвердили увольнение Талашко

23.11.2021, 23:26, Новости дня
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Об этом в учебном учреждении сообщили в ответ на запрос “Радіо Свобода”. 

“Университет подтверждает факт увольнения народного артиста Украины, Талашко Владимира по собственному желанию в связи с состоянием здоровья и переходом на пенсию по возрасту”, – сообщила и.о. ректора университета Инна Кочарян.

В ответе также сказано, что рабочая группа, которую создали для проверки сообщений бывших студенток о домогательствах со стороны Талашко, передала собранную информацию в полицию для проверки достоверности. 

Ответа из полиции университет пока не получил. Группа продолжает работать до конца декабря. 

Контекст:

9 августа в Facebook разгорелся скандал, связанный с народным артистом Украины, преподавателем Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Талашко – студентки обвинили 75-летнего актера в сексуальных домогательствах.

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. “Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности”, – написал министр.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что “какого-то интимного общения” между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

В свою очередь, в университете заявили, что на время проверки информации о возможных сексуальных домогательствах Талашко к бывшим студенткам он будет отстранен от преподавательской деятельности с 1 сентября.

8 сентября Талашко в изнасиловании, совершенном 14 лет назад, обвинила украинский IT-маркетолог Мария Смирнова. Она сообщила, что Талашко был другом ее родителей. Актер, комментируя слова Смирновой, заявил, что впервые слышит об этом случае. Смирнова, в свою очередь, заявила, что не будет обращаться в полицию с заявлением.

8 ноября стало известно, что Талашко уволился. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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