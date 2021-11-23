 

В Краснодарском крае задержали голого и пьяного водителя

23.11.2021, 23:22, Новости дня
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Инспекторы ГИБДД в Краснодарском крае остановили Hyundai, которым управлял пьяный водитель без одежды. Злоумышленник также совершил нападение на госавтоинспекторов.

Инцидент произошел возле Ленинградской станицы. Правоохранители остановили проезжавшую мимо машину с голым водителем. По внешним признакам и невнятной речи стало ясно, что он был еще и пьян, передает ФАН.

Мужчина отказался предъявлять водительское удостоверение. Далее сотрудники ГИБДД попытались достать водителя из салона, чтобы отправить его на медосвидетельствование, но он оказал сопротивление. Владельца иномарки после инцидента отстранили от управления машиной, отправив Hyundai на специальную стоянку.

Злоумышленника арестовали на несколько суток, завели в отношении него несколько административных дел. Сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.



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