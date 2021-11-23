Штаб силовой операции ВСУ опроверг применение «Джавелинов» в Донбассе

Штаб операции объединенных сил Украины (ООС) отрицает информацию о применении противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы штаба Ярослав Мельничук.

«Мельничук заверил, что ОС (объединенные силы) отрицают информацию, «предоставленную неизвестно кем». По состоянию на данный момент на Донбассе «Джавелины» не использовались. Представитель ОС пообещал, что как только «Джавелины» используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают», – приводит РИА «Новости» слова Мельничука, которого цитирует «Украинская правда».

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Позже стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». В РФ предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.

В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. РФ неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.