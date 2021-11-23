В Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты поддерживают контакты по ситуации вокруг Украины с Россией, в том числе по линии Госдепартамента и разведсообщества, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы проводили дискуссии с российскими представителями по этой теме, о некоторых из них было объявлено открыто, в том числе по нашей линии (Госдепартамента), по линии Совета национальной безопасности, по линии разведывательного сообщества. Вы знаете о визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву несколько недель назад», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

Представитель Госдепартамента США добавил, что маневры российских сил поблизости от границ Украины по-прежнему вызывают обеспокоенность у Соединенных Штатов, однако, по его словам, как и ранее, Вашингтону намерения Москвы неизвестны.

Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ РФ и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью РФ «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

В конце октября на Западе заявляли, что РФ якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках РФ у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что РФ сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.