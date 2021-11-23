Закон о «приземлении» поставит в рамки иностранные ИТ-компании

Председатель профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн рассказал, зачем в РФ принят так называемый закон о «приземлении». Согласно тому документы, любая иностранная компания в РФ, получившая аудиторию более 0,5 млн пользователей, обязана открыть в РФ свое представительство.

По славам депутата, это нужно для того, чтобы ввести иностранцев в российское правовое поле и защитить права граждан РФ. Также внимание уделено требованиям о запрещенном контенте.

Под действие данного закона попадают большинство ИТ-компания и интернет-магазинов. Пока неизвестно, какой будет их реакция на новые требования государства. Однако маловероятно, что они просто уйдут с российского рынка.