 

Закон о «приземлении» поставит в рамки иностранные ИТ-компании

23.11.2021, 22:58, Новости дня
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Председатель профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн рассказал, зачем в РФ принят так называемый закон о «приземлении». Согласно тому документы, любая иностранная компания в РФ, получившая аудиторию более 0,5 млн пользователей, обязана открыть в РФ свое представительство.

По славам депутата, это нужно для того, чтобы ввести иностранцев в российское правовое поле и защитить права граждан РФ. Также внимание уделено требованиям о запрещенном контенте.

Под действие данного закона попадают большинство ИТ-компания и интернет-магазинов. Пока неизвестно, какой будет их реакция на новые требования государства. Однако маловероятно, что они просто уйдут с российского рынка.



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