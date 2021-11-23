Во время раскопок в Китае обнаружен доспех ассирийского воина

Неожиданный древний артефакт удалось обнаружить археологам на северо-западе Китая. Ученые проводили раскопки могильника Яньхай, где меж останков давних захоронений они нашли доспех, который мог принадлежать только ассирийскому воину.

Дальнейшие исследования показали, что данная вещь была изготовлена еще до нашей эры в период между 786 и 543 годами. Доспех покоился в могиле вместе с останками мужчины, который дожил примерно до 30 лет.

Теперь остается выяснить, как он попал в Китай. Ведь такие артефакты ранее находили на другом конце света – в районе Египта, например. Как поясняют ученые, ошибки в определении происхождения доспеха быть не может, так как речь идет о стандартном и хорошо известном историкам изделии.