Выплаты за вакцинацию от COVID-19. В правительстве Украины сообщили, что к участию в программе готовы четыре авиаперевозчика

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал агентству “Интерфакс-Украина” в интервью, которое вышло 23 ноября.

“Мы ведем диалог с украинскими авиакомпаниями, которые предварительно выразили готовность адаптировать цену и конкурировать за пассажиров. Сейчас уже четыре украинских авиаперевозчика предварительно готовы к реализации этой инициативы”, – сказал Кубраков.

При этом в министерстве считают, что скорее всего, получателем средств, которые будут выплачивать украинцам за вакцинацию, станет “Укрзалізниця”.

По словам министра, идея задействовать в программе инфраструктурные компании заключается в том, чтобы привитые украинцы могли оплатить поездки по стране и таким образом развивать внутренний туризм.

“В конце года мы всегда имеем определенный рост пользования пассажирским транспортом. Но сейчас, когда начались ограничительные меры в связи с усилением эпидемии COVID-19, мы ощущаем некий отток пассажиров, соответственно, недополучаем прибыль. Поэтому мы, конечно же, как пострадавшая в этой части отрасль очень надеемся, что это нам поможет”, – сказал Кубраков.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. “За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки”, – сказал президент.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. “Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт”, – рассказал пресс-секретарь.

Программа начнет работать 19 декабря.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин учтет предложения от нардепов и общественности по поводу направлений использования выплат. Однако позже сказал, что потратить средства за вакцинацию можно будет на услуги в пяти отраслях, которые больше остальных пострадали за время эпидемии коронавируса.

Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую сформирует приложение “Дія”.

Шмыгаль сообщил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. “Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19”, – сказал он.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 23 ноября в Украине минимум одну дозу вакцины получили 12,9 млн человек, а 10 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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