Путин может напасть на Украину на новогодние праздники. А может и раньше – экс-секретарь СНБО

“Странно, что власть только сейчас начала хоть как-то об этом вспоминать. Я получал эту информацию из своих контактов давно. Западные издания об этом минимум месяц пишут. Напасть [президент РФ Владимир] Путин может на новогодние праздники. Или даже раньше. Есть символическая дата – 8 декабря. Годовщина Беловежского соглашения 1991-го. Историческое событие для Путина. В свое время говорил, что это величайшая трагедия ХХ века”, – сказал Данилюк.

Он считает, что украинское общество не готово к агрессии.

“Власть не общается с ним, не информирует. Зеленский объясняет нашим партнерам, что не хочет сеять панику. Не доверяет собственному народу? Может быть, он сам паникует? Украинцы с 2014 года в войне и не паникуют”, – добавил экс-секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что развитие событий зависит от Путина.

“На него [на Путина] очень серьезно оказывают давление наши партнеры. Кто-то говорит, что применят собственные вооруженные силы, кто-то – что будут жесткие санкции. У них чувство неизбежности. Готовы все, кроме украинской власти. Наши Вооруженные силы готовятся, даже если верховный главнокомандующий не понимает опасностей. Западные партнеры тоже нас поддержат”, – добавил Данилюк.

Контекст:

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. Он говорил, что российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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