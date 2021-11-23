ЕС намерен ввести санкции против транспортных операторов, причастных к незаконному ввозу мигрантов

В Еврокомиссии отметили, что недавние события на границе ЕС с Беларусью “не могли бы произойти без определенных транспортных операторов, сознательно или неосознанно участвующих в эксплуатации людей, с огромными гуманитарными потерями и высокой ценой для безопасности на внешних границах ЕС и стабильности в регионе”.

Чтобы гарантировать, что у ЕС есть инструменты для борьбы с использованием людей “в качестве инструментов в политических целях”, Еврокомиссия предложила новую правовую основу, позволяющую ЕС принимать целевые меры против транспортных операторов любого вида транспорта, которые участвуют в контрабанде или торговле людьми в Европейский союз или способствуют им.

“Меры будут соразмерными и будут определяться в индивидуальном порядке”, – отметили в пресс-службе.

Типы мер могут включать ограничение операций на рынке ЕС, приостановление действия лицензий или разрешений, приостановление прав на дозаправку или выполнение технического обслуживания в пределах ЕС, а также запрет на транзит или полеты над ЕС, выполнение технических требований. останавливается или заходите в порты ЕС.

“Попытки дестабилизировать ЕС, используя людей, не принесут результатов. ЕС един и предпринимает различные меры для разрешения ситуации на внешних границах ЕС с Беларусью. Сегодня мы представляем новое предложение о внесении в черный список транспортных операторов, занимающихся контрабандой или торговлей людьми в ЕС, о чем я впервые объявил две недели назад. Мы никогда не допустим эксплуатации людей в политических целях”, – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила “Немецкая волна”, проект регламента еврокомиссары приняли на своем заседании в Страсбурге 23 ноября. Документ должен утвердить Европарламент и Совет Евросоюза.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста “Брузги – Кузница” произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов “в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси”. По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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