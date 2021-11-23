Мнение: О том парне, под которого ложится Шойгу

Фото будет чуть ниже. А пока… просто констатация факта.

И министр, и военный, и даже военный министр – он тоже человек, несмотря на мундир и портфель. То есть, ему ничто человеческое совсем не чуждо. Что вполне относится и к нынешнему главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу.

Правда, раньше его упрекали в излишнем пристрастии к молоденьким красоткам, которым он щедро раздавал чины и звания госслужбы. Одна из них, 30-летняя «пресс-секретарь» Россияна Марковская до сих пор вызывает холивары в ЖЖ.

Но на самом деле…

Это самое ничто человеческое проявляется в другом.

Министр обороны России Сергей Шойгу нашёл себе настоящего партнёра.

Сегодня он поведал удивительную историю. Оказывается, #США воскресили план «Дропшот» и готовятся. Так, в текущем месяце они отрабатывали сценарий ядерного удара по России одновременно с восточного и западного направлений. На это, по мнению министра, указывает тот факт, что стратегическая бомбардировочная авиация Военно-воздушных сил США значительно активизировалась в непосредственной близости от государственной границы России на востоке. Если по итогам прошлого года способные нести ядерное оружие американские самолёты выполнили 22 полёта над акваторий Охотского моря (в 2019 году их было всего три), то лишь за последний месяц таких вылетов было 30.

«В этом месяце в ходе учений стратегических сил США «Глобал тандер» десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений, – заявил Сергей Шойгу. – Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км».

Это выглядит как ответ на недавние обвинения американской разведки в том, что #Россия наращивает военную активность вблизи границ Украины. Но не только. Важно и то, кому были адресованы слова главы российского Минобороны.

А слушал их китайский коллега, генерал-полковник Вэй Фэнхэ. Вот он, на фото.

И не просто слушал, а сочувственно комментировал. Против Китая США также предпринимают агрессивные действия в военной сфере, заявил китайский партнёр Шойгу. Тогда как сотрудничество с Россией, по его словам, «огромно» и «плодотворно во всех областях». «Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США, и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма», – заявил китайский министр.

Не нужно обманываться: в таком контексте «вместе» – значит, под руководством КНР. Тем более, что слова про фальшивый демократический режим и фальшивый мультикультурализм – совсем не из лексикона российской внешней политики.

То есть, так уж по-честному, российский министр в этой сцене просто лёг под своего китайского…уже не коллегу даже, а патрона. Ну, ладно, они люди восточные, друг друга поймут.

Но вот зачем Россию так откровенно и так настойчиво укладывать под #Китай, вынуждая её следовать в фарватере китайской внешней политики?

Кстати, кто-нибудь может припомнить хотя бы один вооружённый конфликт на российско-американской границе? А на советско-китайской и российско-китайской?

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