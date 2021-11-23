Московское отделение «Яблока» лишило партийных билетов 488 человек

Бюро московского отделения партии «Яблоко» утвердило результаты перерегистрации своего состава. Сняли с учета и лишили партбилетов 488 членов партии, пишет «Коммерсант». Выбывшие из партии смогут обжаловать это решение. Член бюро, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев рассказал изданию, что перерегистрацию в Москве прошли 237 члена отделение, 202 — не прошли.

Морев отметил, что из реготделения также выбыли члены партии, которые не подали в срок необходимые для перерегистрации документы. О том, что речь идет о 488 членах отделения, «Коммерсант» узнал от источников, наблюдавших за заседанием бюро онлайн.

Заместитель председателя «Яблока» Иван Большаков сообщил, что формально из партии никого не исключали.

«Это те, кто не вышел на связь, не подтвердил членство и не написал заявление, что даже незарегистрированным членом партии хочет оставаться», — объяснил он.

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