В Соединенных Штатах стартовали продажи мини-холодильника Xbox Series X за 100 долларов

Напомним, что еще в середине прошлого месяца на территории США открыли предзаказ на мини-холодильники Xbox Series X. Цена данного агрегата составляет всего 100 долларов. Учитывая креативное название, которое явно способствовало высокому интересу со стороны геймеров, не трудно было предположить, что количество заказов будет немалым.

Впрочем, производитель тогда обещал, что массовое производство начнется не раньше декабря. Поэтому и предзаказ будет выполнен, в лучшем случае, к Новому году.

Но произошло чудо. Компания уже произвела первую партию и начала отгрузки. Более того, холодильники стали доступными в свободной продаже. Пока речь все-таки идет об ограниченной партии. Менеджеры обещают полномасштабный выпуск только в начале 2022 года.