Один из регионов Германии решил отказаться от программного обеспечения Microsoft

По сообщению немецких СМИ, в регионе Шлезвиг-Гольштейн все государственные учреждения откажутся от использования программного обеспечения американской компании Microsoft. Вместо этого будет использован открытый LibreOffice.

Для того чтобы достичь поставленной цели, нужно заменить программное обеспечение примерно на 25 тысячах компьютерах и других электронных устройствах, поясняют авторы идеи.

Вообще-то, в этом нет ничего сложного, уточняют эксперты. Тем более, что немцы никуда не спешат. Отказаться от Microsoft для них вовсе не означает уже завтра полностью перейти на использование новых программных продуктов. Срок перехода, на самом деле, установлен до 2026 года. так что достаточно просто устанавливать новое ПО на купленные компьютеры, а старые использовать, как есть, пока их не спишут.