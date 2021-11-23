 

Дочь принца Уильяма может получить два титула одновременно

23.11.2021, 21:44, Разное
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Шарлотте, дочке принца Вильяма, могут присвоить сразу 2 титула. Ее наградят званиями герцогини и королевской принцессы.
Специалист в королевских делах Марлен Кениг объяснила, что Шарлотта может быть одновременно и герцогиней и королевской принцессой. Наследница Кейт Миддлтон в этом году отпраздновала свой шестой день рождения. Первый титул дочь Кембриджской герцогини и принца Уильяма сможет обрести выйдя замуж за возлюбленного, а второй – только если принцесса Анна покинет нас. На данный момент наследнице Елизаветы II исполнилось 71 год.

Сыновья королевской семьи 8-летний Джордж и 3-летний Луи смогут получить лишь титул герцога. Этим званием каждый из них удостоится во время собственной свадьбы.

Источник: ctnews.ru



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