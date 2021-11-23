Уилла Смита тошнило во время оргазма из-за переизбытка секса

Уилл Смит в юности пережил расставание с девушкой, после чего у него началась “безудержная сексуальная жизнь”. Из-за переизбытка секса в какой-то момент он даже начал испытывать чувство тошноты и даже рвоты во время оргазма.

Голливудский актер пояснил об этом в своих мемуарах. После расставания с Мелани, когда ему было 16 лет, он нуждался в помощи, но таблеток от горя ни тогда, ни сейчас не придумали. Поэтому Смит прибегнул к гомеопатическим средствам – покупки и безудержные половые сношения.

За несколько месяцев у него было такое количество половых связей, что у юноши появились проблемы со здоровьем психосоматического характера. Речь идет о приступах тошноты, а иногда и рвоты на пике удовольствия. Спустя время Уиллу Смиту удалось избавиться от проблемы.

Источник: lenta.ru