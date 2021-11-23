Передовые шпионские программы и креативные хакеры — ABC News заглянул за кулисы АНБ, самого закрытого и секретного ведомства США

Эпичная кибервойна, динамичная и напряжённая — именно так охарактеризовал корреспондент ABC News Пьер Томас работу «мозгового центра» АНБ и Киберкомандования США. При этом глава обоих этих ведомств Пол Накасоне в интервью каналу заверил американцев, что они не пересекают красных линий и не шпионят за гражданами Соединённых Штатов.

Теперь перейдём к нашему эксклюзивному материалу из самого передового агентства, занимающегося вопросами электронной разведки, — из АНБ. Каналу ABC News была предоставлена небывалая возможность взглянуть на то, как официальные лица используют мощные технологии и знания, чтобы помешать растущей угрозе для нашей родины. Репортаж Пьера Томаса.

Это единый киберцентр. АBC News стал первым телеканалом, получившим разрешение войти с камерами в одно из самых закрытых и секретных помещений на планете.

ПОЛ НАКАСОНЕ, директор Агентства национальной безопасности: Это военно-гражданская организация. Тут и Минобороны, и разведсообщество, а также другие ведомства нашего правительства. И все они находятся здесь на постоянной основе, работая бок о бок.



ПЬЕР ТОМАС, корреспондент ABC News: Охват неограниченный?

ПОЛ НАКАСОНЕ: Неограниченный.

Генерал Пол Накасоне возглавляет самое могущественное в мире агентство по электронному шпионажу — АНБ.

ПОЛ НАКАСОНЕ: Если вы не против, я бы хотел показать вам, как тут в целом всё организовано.

ПЬЕР ТОМАС: Конечно, давайте.

Это помещение — мозговой центр АНБ и Киберкомандования США. В распоряжении этих ведомств самые передовые в мире шпионские программы и с самые креативные хакеры.

ПОЛ НАКАСОНЕ: В киберпространстве преимущество получают те, кто обладает скоростью и сноровкой.

Мы провели наше интервью в так называемой боевой рубке — в это место генерал приходит, чтобы следить за кризисными ситуациями.

ПОЛ НАКАСОНЕ: Если посмотреть в эти окна, то вот оно — помещение, в котором мы только что были.

На фоне резкого роста киберугроз Накасоне заявляет, что он стремится к развитию своих ведомств. Он всё активнее побуждает их выходить из тени и теснее сотрудничать не только с другими федеральными ведомствами, но и с партнёрами из частного сектора.

ПОЛ НАКАСОНЕ: Мы не хотим потерпеть неудачу в понимании того, что происходит.



В числе противников — такие страны, как Россия, Китай, Иран, Северная Корея и подконтрольные им силы, а также террористы и преступные группировки.

ПОЛ НАКАСОНЕ: Что касается России, то мы думаем об их возможностях в плане проведения операций влияния.

Памятуя о том, что сделала РФ во время выборов 2016 года, Накасоне всё больше сосредотачивает своё внимание на безопасности выборов и на внутренней угрозе.

ПОЛ НАКАСОНЕ: Безопасность — это главный приоритет как для нашего агентства, так и для нашего киберкомандования.

Однако генерал также предупредил, что США подвергаются невероятным и постоянным кибератакам. Даже вооружённые силы ежедневно подвергаются миллионам попыток взлома. При этом давление внутри страны нисколько не меньше.

ПЬЕР ТОМАС: Существуют ли такие возможности, которые позволяли бы определённым людям предпринимать попытки атаковать нашу систему электроснабжения и нашу финансовую систему. Это что-то из раздела научной фантастики или это сейчас реальная мировая угроза?



ПОЛ НАКАСОНЕ: Сейчас это реальная мировая угроза. Никаких сомнений, Пьер.



В последние несколько месяцев произошёл всплеск так называемых кибервымогательств.

ПОЛ НАКАСОНЕ: Если бы год назад вы спросили меня: «Пол, а как обстоят дела с кибервымогательствами?», то я, вероятно, был бы немногословен и сказал: «Это из сферы уголовного правосудия, мы таким не занимаемся».

Накасоне согласен с тем, что проводимые из РФ атаки кибервымогателей, которые привели к приостановке работы трубопроводной системы Colonial Pipeline, стали поворотным моментом для американского общества.

ПЬЕР ТОМАС: Очень хочется спросить: как вы узнали об этом и какой была ваша реакция?



ПОЛ НАКАСОНЕ: Я узнал об этом из СМИ. Сперва я заявил себе: «Это серьёзно». Затем об этом заговорили члены моей семьи. Они спрашивали меня: «Ты же глава Киберкомандования США и директор АНБ, неужели ты не можешь ничего с этим сделать?

ПЬЕР ТОМАС: Когда вы увидели, как люди подъезжают к бензоколонкам, на которых написано: закрыто. О чём вы подумали?



ПОЛ НАКАСОНЕ: Полагаю, в тот момент времени я думал, что нам нужно сосредоточиться на этой проблеме. А также о том, что нам нужно сделать, чтобы у нас гарантированно была возможность оказать помощь всеми возможными способами?

ПЬЕР ТОМАС: Colonial Pipeline — компания, которая отвечает за 45 процентов топлива, распространяемого на восточном побережье. Как они могут быть настолько уязвимыми?

ПОЛ НАКАСОНЕ: Думаю, мы все должны задаться этим вопросом и спросить себя: что же нам нужно сделать, чтобы стать гораздо более сложной целью?

Я спросил его, как бы он оценил усилия американских компаний в сфере кибербезопасности.

ПОЛ НАКАСОНЕ: Сейчас я поставил им гораздо более высокую оценку, чем полгода назад.

А полгода назад какую оценку вы бы им поставили?



ПОЛ НАКАСОНЕ: Тройку.

На фоне всё большего взаимодействия с частным сектором Накасоне говорит, что он не забывает о красных линиях.

ПЬЕР ТОМАС: Можете ли вы гарантировать американскому обществу, что вы действуете в рамках соответствующих правил и не шпионите за американцами.



ПОЛ НАКАСОНЕ: На 100 процентов.

ПЬЕР ТОМАС: Вы лично за это ручаетесь?



ПОЛ НАКАСОНЕ: Да, ручаюсь.

Сейчас многое стоит на кону на множестве фронтов.

К нам присоединился Пьер Томас. Пьер, уникальный репортаж. Вы получили невероятный доступ. Что вы могли обо всём этом сказать?

ПЬЕР ТОМАС: Марта, как вам известно, АНБ настолько секретная организация, что её раньше называли агентством, которого нет. Меня реально поразило то, насколько динамично и напряжённо ведётся эта кибервойна, а также то, насколько активно АНБ и Киберкомандование — суперсекретные ведомства США — взаимодействуют с частным сектором. Такого раньше не было. Они работают даже с такими компаниями, как Microsoft. Это эпичная война. В АНБ работают тысячи людей, и их станет ещё больше.

И мы знаем, что вы, Пьер, будете за этим следить. Благодарю вас за ваш репортаж.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2021 года.