 

“Комплимент от Бога”, “Славная лапушка”. Гайтана умилила сеть новыми фото четырехлетней дочери

23.11.2021, 21:38, Новости дня
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На фото девочка позирует в коричневом тренче возле камина. На одном из кадров Николь смотрит сквозь сердце, которое показывает пальцами.

“Нам нужно чаще прислушиваться к детям. Попробуйте спросить что-то совсем недетское (на ваш взгляд) – и вы будете приятно удивлены ответу и решениям, которые предложат малыши”, – подписала публикацию 42-летняя певица.

Подписчики активно отреагировали на фото, поставив под ним больше 440 лайков.

“Комплимент от Бога, доченька”, – написала Анна Зотьева.

“Фантастика! Чудо, как малышка хороша”, – прокомментировала публикацию телеведущая Слава Фролова.

“Славная лапушка”, – отметила Елена Яловик.

https://www.facebook.com/gaitana.essami.3/posts/6456127437791148

Контекст:

Гайтана родилась в 1979 году в Киеве. До пяти лет жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.

Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.

В 2017 году артистка родила дочь. Отец Николь – саунд-продюсер Александр Смарт, супруг Гайтаны. Пара тайно от СМИ зарегистрировала брак в 2016 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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