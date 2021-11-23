 

Ели вяленую рыбу с рынка. В Бердянске мужчина умер от ботулизма, его жена находится в больнице

23.11.2021, 21:38, Новости дня
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Жена умершего находится на лечении в местной больнице.

“Накануне потерпевшие употребляли вяленую рыбу (плотва, лещ) собственного домашнего приготовления, приобретенную в сыром виде у частных лиц на центральном рынке города Бердянск”, – говорится в сообщении.

В крови потерпевших и в образцах пищевых продуктов выявили ботулотоксин.

Госпродпотребслужба проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие на рынке “Центральный” в Бердянске. У предпринимателей проверяют документы безопасности рыбной продукции и условия ее реализации.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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