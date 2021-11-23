Ели вяленую рыбу с рынка. В Бердянске мужчина умер от ботулизма, его жена находится в больнице
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Жена умершего находится на лечении в местной больнице.
“Накануне потерпевшие употребляли вяленую рыбу (плотва, лещ) собственного домашнего приготовления, приобретенную в сыром виде у частных лиц на центральном рынке города Бердянск”, – говорится в сообщении.
В крови потерпевших и в образцах пищевых продуктов выявили ботулотоксин.
Госпродпотребслужба проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие на рынке “Центральный” в Бердянске. У предпринимателей проверяют документы безопасности рыбной продукции и условия ее реализации.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет