 

В Киеве нашли застреленным экс-судью. СМИ пишут о загадочных обстоятельствах смерти, адвокат заявила об убийстве

23.11.2021, 21:38, Новости дня
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“Это произошло в четверг, 18 ноября. Шевченковский район, улица Лукьяновская. Предварительно шло как самоубийство”, – сказали там. 

Адвокат Зинченко Лариса Криворучко в Facebook пишет, что ее клиента застрелили. Собеседники “Украинской правды” в правоохранительных органах утверждают, что Зинченко совершил самоубийство. 

https://www.facebook.com/lara.sergeevna/posts/4707696305956760

Экс-судья фигурировал в деле о завладении столичными квартирами умерших по поддельным документам. В марте 2018 года ему сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и пособничество в подделке документов, пишет “Судебный репортер”. Издание отмечает, что очередное заседание по делу должно было состояться в Шевченковском суде Киева 19 ноября. 

По данным собеседников “Судебного репортера”, Зинченко нашли застреленным в собственной квартире. 

“Событие согласно сведениям правоохранительных органов зарегистрировано как самоубийство, первичные данные указаны: двери квартиры были закрыты и труп находился внутри. Однако данные обстоятельства не соответствуют действительности. Прибывшая на место полиция зафиксировала открытую дверь квартиры и труп экс-судьи Зинченко На месте были наши люди, дверь была открыта, самоубийства там никакого не было. Застрелили в своей квартире. Жены и сына не было”, – рассказал журналистом собеседник, знакомый с ходом расследования. 

Источник “Судебного репортера” говорит, что в день смерти экс-судьи планировалась крупная сделка, за которую Зинченко должен был получить большую сумму денег. 

“Ни денег, ни ценных вещей в квартире не было – только труп, позже оказалось, что квартира переписана на неизвестного третьего человека. Достоверность того, что Сергей Владимирович сам отчуждал собственную квартиру постороннему лицу, принадлежащему его малолетнему ребенку – 0,001%. Накануне у него было прекрасное самочувствие и хорошее настроение, предпосылок для самоубийства не было, он планировал ряд деловых дел, встреч, проектов. Слишком много загадочных обстоятельств”, – добавил собеседник СМИ. 

Контекст:

Зинченко был судьей Соломенского суда с 2009 по 2017 годы, сообщает сайт “Чесно”. 

По данным “Украинской правды”, он также фигурировал в деле о получении взятки. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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