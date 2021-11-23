Молдавия решила попросить у Газпрома несколько дней для расчетов за газ

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что направит Газпрому письмо с просьбой об отсрочке отключения поставок газа, чтобы перевести деньги законным путем.

«Я в понедельник говорил с господином Миллером. <…> Надеюсь, что мы преодолеем эту ситуацию. Будет отправлено письмо [в Газпром], буду пытаться завтра еще раз поговорить [с Миллером]. Вместе с тем в четверг парламент одобрит выделение средств, в пятницу деньги переведут, и проблема будет решена», – заверил Спыну в интервью телеканалу «Публика».

Вице-премьер отметил, что проконсультировался с юристами и было принято решение, что правильнее будет выделить деньги через парламент, а не при помощи Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, поскольку все детали операции будут прозрачными. Спыну надеется, что это позволит избежать спекуляций на тему расхода бюджетных средств.

Он объяснил, что правительство направит письмо в газовый холдинг, чтобы объяснить причины задержки платежей. Кроме того, вице-премьер отметил, что не видит рациональных мотивов для прекращения с четверга поставок газа в Молдавию, о чем предупредили в Газпроме.

Ранее компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагаз» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре месяце газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

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