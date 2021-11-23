 

Пашинян исключил выход Армении из ОДКБ

23.11.2021, 21:34, Новости дня
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Армения не рассматривает возможность выхода из ОДКБ, организация должна активнее принимать участие в обеспечении безопасности в регионе, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, отметив роль РФ в обеспечении безопасности Армении.

«Россия – стратегический партнер Армении, это партнерство неоценимо, и еще хочу отметить, что очень высоко оцениваю роль РФ в обеспечении безопасности Армении, деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе», – цитирует РИА «Новости» Пашиняна.

По словам политика, Армения не будет рассматривать возможность выхода из ОДКБ, поскольку это канал и площадка не только многостороннего сотрудничества, но и стратегических отношений с Россией. 

«Мы как председательствующая в этой организации страна должны работать над тем, чтобы ОДКБ принимала должное участие в обеспечении безопасности в нашем в регионе», – сказал Пашинян.

Также он напомнил, что ряд стран ОДКБ подписали стратегию тюркского мира, и эти реалии, по его словам, не могут не влиять на общий контекст.

Пашинян подчеркнул, РФ – дружественное, союзническое государство для Азербайджана, и поэтому Москва пытается помочь в решении проблем региона, используя несиловые средства. По его словам, Армения желает, чтобы ее союзники и партнеры использовали политические рычаги, защищая общие интересы сторон. Кроме того, он добавил, что Ереван не станет ограничивать себя, преследуя конкретную повестку в международных инстанциях.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Армянский премьер выразил признательность за активные посреднические усилия РФ в урегулировании ситуации в Карабахе. 



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