Аспирин связали с повышенным риском сердечно-сосудистой недостаточности



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Аспирин, а точнее ацетилсалициловая кислота — это одно из старейших лекарств в мире. Его применяли еще древние египтяне, которые вываривали для его получения ивовую кору. Но только с начала девятнадцатого века вещество стали получать целенаправленно. В 1899 году химик Феликс Хоффманн, работавший в компании Bayer, выделил и очистил препарат, который стал настоящим хитом у пациентов. Сегодня аспирин — один из самых популярных препаратов в мире, он уступает по популярности только лейкопластырю и цитрамону. В год фармкомпании продают до 80 миллиардов таблеток.

О сомнительной эффективности аспирина ученые говорят уже некоторое время. Более ранние исследования показывают, что препарат может вызывать тяжелые внутренние кровотечения. При этом лекарство назначают для профилактики инфарктов и инсультов, однако оказалось, что его прием хоть и снижает риск болезней сердца у здоровых людей на 17%, но в то же время, вероятность желудочно-кишечных кровотечений у них увеличивается на 47%, а внутричерепных кровоизлияний — на 34%. К тому же риск кровотечений в желудке увеличивается вдвое, если он инфицирован хеликобактериями (они есть у 70% россиян).

Нынешнее исследование показало, что аспирин может быть даже вреден и провоцировать сердечно-сосудистую недостаточность. Риск достигает 26% у людей с ожирением, курящих, имеющих высокое кровяное давление и уровень холестерина, диабет или различные заболевания сердцев и сосудов в анамнезе. Ученые полагают, что аспирин надо назначать с осторожностью таким пациентам, а также тем, кто уже страдает от сердечно-сосудистой недостаточности.

5 малоизвестных фактов о сомнительной пользе аспирина

Желудочное кровотечение — далеко не единственный побочный эффект этого популярного лекарства.

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В исследовании использовались данные более чем 30 тысяч человек с риском развития сердечно-сосудистой недостаточности. Участники были старше 40 лет и не страдали ССН при попадании в выборку. Также ученые учитывали, принимают ли пациенты аспирин. Средний возраст участников составлял 67 лет, из них 34% составляли женщины. Исходно аспирин принимали 7 698 участников (25%). За 5,3 года наблюдения у 1330 участников развилась сердечная недостаточность.

Также более ранние исследования установили возможную связь аспирина с раком. Детям препарат не рекомендуют назначать врачи в США и Великобритании. У маленьких пациентов может развиться синдром Рея — летальный в 31% случаев.

Способность аспирина разжижать кровь и препятствовать образованию тромбов, открыл американский врач Лоуренс Крейвен. Он заметил, что его пациенты, которые жевали жвачку с ацетилсалициловой кислотой, страдали от внутренних кровотечений. Доктор решил, что именно это свойство препарата может помочь для профилактики инфарктов и инсультов. Статью об этом он опубликовал в 1956 году, но она оказалась незамеченной. И к аспирину как препарату для сердца вернулись только в конце двадцатого века.