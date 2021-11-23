Мнение: Казань хотят довести до белого каления

Некоторые читатели жалуются, что мой блог постепенно превращается в какие-то “ковидные хроники” – действительно, похоже на то; но, с другой стороны, если воспользоваться любимой темой путинской РФ – разве можно представить, чтобы во время ВОВ кто-то бы жаловался на Совинформбюро за то, что в его сводках “почему-то” преобладают сообщения с тех или иных фронтов, сведения о потерях и трофеях, словом – что у него почти всё – про войну?

А ведь война, самая натуральная, давно идет, и даже более того – только, пожалуй, с этого полугодия она наконец вступила в по-настоящему “горячую” фазу. Кто-то гневно возразит, что коронавирус с нами уже почти два года, куча локдаунов, множество госпитализаций и смертей – почему только последние полгода?

Отвечу просто: я не о “войне с коронавирусом” – это битва достаточно локальная в масштабах человеческой популяции, даже не битва, а так – заварушка. Сколько лягушку ни надувай через задний проход – все равно до размера слона она никогда не вырастет. Но разворачивается другая война, по-настоящему масштабная: война людей и правительств, за “цифровое будущее человечества”. В старых терминах, пожалуй, это стоило бы назвать Мировой Социалистической Революцией (предсказанной, кстати, Марксом почти два века назад!) Цифровой социализм шагает по планете, суля человечеству воистину грандиозное закабаление и лишение всего – собственности, достатка, элементарных прав и, собственно, самой ЛИЧНОСТИ; всё, в общем, как и обещали классики марксизма-ленинизма, правда, малость недоговаривая.

Типа небольшого разъяснения, что – да, при коммунизме, конечно, будет “от каждого по способностям – каждому по потребностям”, только – небольшая деталь – поскольку люди при коммунизме будут все “новой формации”, то и потребности у них будут по-настоящему аскетические: питательную таблетку проглотил, в сон-капсуле поспал, одноразовую прозодежду натянул – и работать, работать, работать… А все остальное для “человека будущего” – баловство, не надо ему это.

Куаркодизация – это уже переход к настоящей войне против общества. Главный полигон будущего казарменного счастья сегодня в России – это Казань. Вторые сутки сообщения оттуда – хоть стой, хоть падай, одно другого хлеще. Вот свеженькое, “Коммерсант” сообщает:

“Перевозчик хочет взыскать убытки с пассажиров без QR-кодов из-за задержек транспорта в Казани

“Пассажиры, задерживающие транспорт в Казани из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за его простой, заявили в МУП «Метроэлектротранс» (управляет метро и наземным электротранспортом в городе). Накануне в Татарстане вступил в действие запрет на проезд на общественном транспорте без QR-кода. Это привело к образованию очередей и даже дракам, несколько человек пострадало. В общей сложности снижение пассажиропотока составило 20−30%”.

Пять строчек – а феерично всё. Во-первых – второй день дрессировки жителей Казани, а мы не устаем поражаться ожесточению властей города (?): они не только действуют максимально грубо и нелояльно по отношению к своим – хе-хе – как бы “избирателям”, не только не ищут никаких компромиссов – нет, они еще и продолжают повышать ставки! Ей-ей, все выглядит именно как “битва с фашистами” (в качестве коих и выступают для взбесившихся чиновников жители их города): похоже, девиз тамошнего Гортранса и Потребназдора (то есть вакцинаторов) один – “Пленных не брать!”

Мало того, что люди массово опаздывают на работу и терпят серьезные неудобства, будут вынуждены платить штрафы за опоздания, да еще и переплачивать за проезд в такси; нет, этого мало – всех “штрафников” еще и совершенно официально обвиняют в том, что они “задерживают общественный транспорт” – и с них ПО СУДУ собираются взыскивать “за простой”.

Это звучало бы абстракцией, если бы у нас перед глазами уже не скопилась масса прецедентов (в конце концов, у власти Фининтерн, там привыкли все мерять в деньгах): мы помним, как в Москве наладили штамповку в судах приговоров по “компенсации убытков” от деятельности митингующих (отработали на навальнистах – теперь применят на “непривитых”). Помнится, тот же Московский метрополитен за один несанкционированный митинг выкатил чуть ли не всем членам организации Навального “ФБК” иски по 5-10 млн. на каждого. И ведь после этого приставы с ураганной скоростью рассылают исполнительные листы во все банки, и у “наказанных” списывают со счетов и со всех карт все деньги, какие там есть, а также вешают на счета МИНУСОВЫЕ “остатки” в эти самые десятки миллионов!

Сейчас, стало быть, “куар-штрафников” в Казани собираются заодно пустить по миру в самом буквальном смысле.

И еще – в сообщении просочилась интересная цифра: “снижение пассажиропотока составило 20-30%”. То есть почти треть пассажиров не смогла доехать туда, куда хотела! А нам вчера пели, что “ситуация штатная, граждане встретили новые антиковидные меры организованно и с пониманием”. Вот она, цена этой благости в сообщениях государственных СМИ.

Ну что ж – похоже, людей совершенно сознательно злят. Завтра – третий день Эксперимента в Казани. Посмотрим, как пройдет среда.