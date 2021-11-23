 

Мнение: Бастрыкин, Моргенштерн, наркотики…

23.11.2021, 21:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не успели в главном управлении Следственного комитета по Москве начать проверку композиций рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на наличие в них пропаганды наркотиков, как глава СКР Александр Бастрыкин уже вынес свой вердикт. И фактически обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками.

Похоже, что Бастрыкин решительно настроен отправить Моргенштерна в колонию. Итог проверки композиций Моргенштерна, по-моему, уже очевиден.

Во всяком случае, когда Бастрыкин обвинил Навального в краже леса в Кировской области, прекращенное уголовное дело быстро возобновили и забрали в центральный аппарат.

Что произошло дальше, хорошо известно…

Фотография Александра Бастрыкина отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

15.04 / Депортация в сталинском стиле

22.04 / Скончалась звезда “Битвы экстрасенсов” Диля Абдрашитова

21.05 / Конспирологические сообщества Запада уверены – обрести могущество и новые технологии России помогают инопланетяне

03.09 / Назван способ защиты данных смартфона через приложения

22.06 / На автомобильный рынок выходит самый дешёвый кроссовер Skoda за 13500 долларов

06.12 / Мнение: Королевская пропаганда, отставка Чубайса, хитрый план Илона Маска и брак в Роскосмосе

24.09 / Накопившиеся долги вынудили Ваенгу продать квартиру в Санкт-Петербурге

03.08 / Екатерина Волкова удивила поклонников неожиданным пожеланием: “Буду голодать”

28.10 / Бюджетная одежда тоже может быть красивой: как выглядеть стильно и дорого без особых затрат (практические советы)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybin[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика