Мнение: Бастрыкин, Моргенштерн, наркотики…

Не успели в главном управлении Следственного комитета по Москве начать проверку композиций рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на наличие в них пропаганды наркотиков, как глава СКР Александр Бастрыкин уже вынес свой вердикт. И фактически обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками.

Похоже, что Бастрыкин решительно настроен отправить Моргенштерна в колонию. Итог проверки композиций Моргенштерна, по-моему, уже очевиден.

Во всяком случае, когда Бастрыкин обвинил Навального в краже леса в Кировской области, прекращенное уголовное дело быстро возобновили и забрали в центральный аппарат.

Что произошло дальше, хорошо известно…

Фотография Александра Бастрыкина отсюда

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