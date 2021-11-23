Мнение: Бастрыкин, Моргенштерн, наркотики…
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Не успели в главном управлении Следственного комитета по Москве начать проверку композиций рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на наличие в них пропаганды наркотиков, как глава СКР Александр Бастрыкин уже вынес свой вердикт. И фактически обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками.
Похоже, что Бастрыкин решительно настроен отправить Моргенштерна в колонию. Итог проверки композиций Моргенштерна, по-моему, уже очевиден.
Во всяком случае, когда Бастрыкин обвинил Навального в краже леса в Кировской области, прекращенное уголовное дело быстро возобновили и забрали в центральный аппарат.
Что произошло дальше, хорошо известно…
Фотография Александра Бастрыкина отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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